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31 июля, 18:51

Происшествия

В Дагестане подросток украл золотые украшения и раздал их туристкам на пляже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дагестане 15-летнего подростка подозревают в краже золотых украшений у 62-летней местной жительницы. Школьник признался в содеянном и рассказал, что раздал похищенное туристкам на пляже, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в Избербаше. В полицию обратилась женщина, из дома которой во время ее отъезда исчезли ювелирные изделия на 380 тысяч рублей. В ходе проверки помещения специалисты обнаружили оставленные следы, а подозреваемым оказался школьник.

Молодой человек рассказал полицейским, что проник во двор чужого дома и с помощью стамески отжал стекло окна. В одной из комнат он нашел украшения, забрал их с собой и убежал.

"Самое примечательное, что похищенного у него уже не было. Он признался, что все украденное – два кольца, подвеску и серьги – он раздал красивым туристкам, отдыхающим на пляже в Каякентском районе", – говорится в сообщении.

Правоохранители передали собранный материал по делу управлению СК РФ по Дагестану.

Ранее в Москве женщина украла телефон у посетительницы кафе. Она незаметно вытащила устройство из кармана проходившей рядом девушки и скрылась. Похищенное она продала случайному прохожему. Позднее правоохранители установили личность подозреваемой, против нее возбудили уголовное дело.

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