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03 августа, 18:03

Политика

Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Фото: ТАСС/Максим Кузовков

Дежурная пара истребителей ВВС Польши была поднята в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтикой. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По словам политика, инцидент произошел в 60 километрах к северо-западу от польского прибрежного города Леба. Он подчеркнул, что воздушное пространство Польши нарушено не было. Всего за июль военные страны зафиксировали четыре подобных случая.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Общая продолжительность полета составила свыше семи часов.

В это время экипажи также провели дозаправку топливом в воздухе. Российские самолеты летели в сопровождении истребителей Су-30ВС. На некоторых участках маршрута ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

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