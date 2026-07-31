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31 июля, 21:48

Политика

Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой

Фото: ТАСС/EPA/JAKUB KARCZMARCZYK

Польские истребители были подняты в воздух из-за обнаружения российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

"До полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет <...> в 40 километрах к северу от Колобжега", – указал политик.

Он уточнил, что речь шла именно об операции по перехвату, однако признал, что факт нарушения воздушного пространства Польши подтвержден не был.

В Минобороны России ранее неоднократно отмечали, что все полеты отечественных лайнеров выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами других государств.

Ранее в воздушном пространстве на юго-востоке республики был зарегистрирован еще один неопознанный объект, для перехвата которого также привлекались польские истребители F-16. Однако они не успели выполнить операцию из-за исчезновения техники.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объектом оказалась упавшая ракета, которая была похожа на российскую, однако у властей нет полной уверенности в этом. Несмотря на неподтвержденность, замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны, уточнив, что РФ якобы использовала крылатую ракету Х-101.

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