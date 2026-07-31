Минобороны Польши: на территории страны упала российская ракета Х-101

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Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Он утверждает, что российская крылатая ракета Х-101 упала на территории республики в ночь на 30 июля.

"Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета", – заявил он в эфире телеканала TVN24.

По данным оперативного командования польской армии, неопознанный объект засекли в воздушном пространстве на юго-востоке государства в 03:40 по местному времени (04:40 по Москве. – прим. ред.) 30 июля. Для его идентификации и перехвата в воздух подняли истребитель F-16, однако через 6 минут объект исчез с радаров.

Комментируя инцидент, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавшая ракета похожа на российскую, однако у властей нет полной уверенности в этом. По его словам, боеприпас приземлился в незаселенном районе, поэтому непосредственной угрозы для людей не было.

Ранее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш обвинил Москву в активизации диверсий, провокаций и пропаганды на польской территории. Однако он не смог привести конкретных примеров.

Одновременно с этим политик исключил возможность полномасштабного военного нападения России на Польшу, эквивалентного украинскому конфликту.