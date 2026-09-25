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25 сентября, 16:04

Технологии

Папа Римский заявил, что "рай машин" грозит утратой человечности

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Лев XIV выразил опасение из-за угрозы утраты человечности в "раю машин" и назвал условие, которое поможет этого избежать. Заявление понтифика прозвучало на выступлении перед представителями властей, гражданского общества и дипкорпуса по прибытии с апостольским визитом во Францию.

По его словам, чтобы избежать духовных проблем, связанных с вторжением "рая машин" в повседневную жизнь человека, "крайне важно воспитывать в людях этическую проницательность, способность распознавать моральное благо".

Папа Римский назвал это основополагающим условием для понимания истинного блага, позволяющего человеку развиваться при сохранении внутренней свободы и достоинства. Также он назвал иллюзией ожидание, что наука предложит решение всех проблем и найдет утешение для всех страданий.

"Иногда я с беспокойством отмечаю нынешние крайности обществ, которые рискуют исказить науку и технологии, превратив их в коммерческие предприятия, отдающие предпочтение генетическим манипуляциям, суррогатному материнству, покупке органов или предложению запланированной смерти", – поделился понтифик, которого цитирует ТАСС.

Он призвал не забывать, что взаимное уважение и защита жизни каждого человека являются личной ответственностью каждого.

Ранее Лев XIV стал одним из первых водителей новой полностью электрической модели Ferrari. Автомобиль голубого цвета является первой пятиместной машиной компании.

После презентации электрокара акции компании упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро, стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей.

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