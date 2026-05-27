27 мая, 11:10

Транспорт

Папа Римский стал одним из первых водителей новой электрической Ferrari

Фото: x.com/CatholicSat

Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей новой полностью электрической модели Ferrari. Видео опубликовала газета La Repubblica.

Автомобиль голубого цвета был представлен понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо.

"Это первый четырехдверный автомобиль (Ferrari. – Прим. ред.)?" – спросил понтифик, садясь за руль.

В ответ его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок Папе Римскому оставили автомобильный руль.

После презентации электрокара акции компании упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным Corriere della Sera, это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. При этом в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом.

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что таким продуктом компания рискует разрушить легенду. Он выразил надежду, что с электрокара снимут эмблему Ferrari – гарцующего жеребца.

Итальянский производитель автомобилей показал свою первую полностью электрическую модель 26 мая в Риме. Она получила название Ferrari Luce.

Новая модель представляет собой полноприводную четырехдверную машину. Электромобиль может разогнаться за 2,5 секунды до 100 километров в час. Продажи Luce могут начаться в четвертом квартале 2026 года.

