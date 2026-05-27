Папа Римский стал одним из первых водителей новой электрической Ferrari

Папа Римский Лев XIV стал одним из первых водителей новой полностью электрической модели Ferrari. Видео опубликовала газета La Repubblica.

Автомобиль голубого цвета был представлен понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо.

"Это первый четырехдверный автомобиль (Ferrari. – Прим. ред.)?" – спросил понтифик, садясь за руль.

В ответ его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок Папе Римскому оставили автомобильный руль.

После презентации электрокара акции компании упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным Corriere della Sera, это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. При этом в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом.

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что таким продуктом компания рискует разрушить легенду. Он выразил надежду, что с электрокара снимут эмблему Ferrari – гарцующего жеребца.

Итальянский производитель автомобилей показал свою первую полностью электрическую модель 26 мая в Риме. Она получила название Ferrari Luce.

Новая модель представляет собой полноприводную четырехдверную машину. Электромобиль может разогнаться за 2,5 секунды до 100 километров в час. Продажи Luce могут начаться в четвертом квартале 2026 года.