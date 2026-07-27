Посольство в ФРГ заявило об отсутствии пострадавших россиян при теракте в Берлине

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Российских граждан нет среди пострадавших в результате теракта в центре Берлина. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

Водитель белого минивэна 25 июля въехал в толпу людей в районе берлинского парка Тиргартен во время массового мероприятия, а затем врезался в дерево. После этого он скрылся с места происшествия.

В результате случившегося погиб один человек, еще 29 пострадали. Правоохранительные органы Германии считают случившееся террористическим актом.

СМИ позже написали, что полиция ликвидировала подозреваемого. Уточнялось, что предполагаемого преступника застрелили на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Журналисты уточнили, что подозреваемый в мае 2026 года получил год и 9 месяцев лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, которое угрожает государству. После освобождения мужчина находился на условно-досрочном сроке.