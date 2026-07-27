Захарова заявила об использовании Украиной территории Дании для кибератак на РФ

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Украинские хакеры и мошенники применяли датские IP-адреса для компьютерных атак на Россию, а также для обмана российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, Копенгаген оказывает практическое содействие Киеву в цифровой сфере, способствуя превращению Украины в плацдарм для вредоносных действий.

"Известен конкретный факт использования преступной группировкой "IT-армия Украины" территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов", – заявила Захарова.

Одновременно представитель МИД назвала абсурдными регулярные обвинения Дании в адрес России о якобы причастности к "злонамеренным действиям в информационном пространстве".

"Истинный мотив подобных пропагандистских кампаний – в нагнетании русофобии, панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса, расширения полномочий, бюджетов соответствующих служб и, естественно, непомерных расходов на милитаризацию Дании", – подчеркнула Захарова.

Владимир Путин еще в прошлом году заявлял, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. Причем, как указывал глава государства, нападениям подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний.

В дополнении к заявлению президента секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу указывал на то, что российские специалисты применяют организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента Сети и защиты критической информационной инфраструктуры. По его словам, западные страны, несмотря на геополитическое противостояние, усиливают давление на Россию в информационной сфере.