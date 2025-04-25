Шойгу сообщил о принятии мер для защиты российского сегмента интернета

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Российские специалисты применили организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента интернета и защиты критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он указал, что в условиях геополитического противостояния западные государства продолжают увеличивать давление на РФ в информационной сфере.

"Компьютерные атаки стали ключевым элементом гибридных информационных воздействий на Россию. Продолжаются попытки несанкционированного доступа к системам обеспечения функционирования объектов экономики, государственного и военного управления", – заявил Шойгу, которого цитирует ТАСС.

В прошлом году была утверждена концепция противодействия противоправным действиям, которые совершаются с помощью информационных технологий. Эта концепция формирует основу создания госсистемы противодействия компьютерным преступлениям, подчеркнул секретарь СБ.

Кроме того, в данный момент подготавливается законопроект, направленный на комплексное изменение законодательства в области борьбы с компьютерными преступлениями. Большое внимание при этом уделяется защите граждан от телефонного мошенничества.

С учетом спецоперации на Украине в РФ также приняли закон об особом порядке обработки персональных данных отдельных категорий граждан. По словам Шойгу, эти данные могут использоваться, чтобы оказать психологическое давление на участников СВО и их родственников.

Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявлял, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. Кибератакам подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний, подчеркнул глава государства.

В марте Совет Федерации одобрил закон о защите граждан от телефонного мошенничества и мошенничества в цифровой среде. Согласно инициативе, в России появится база голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы "Антифрод".