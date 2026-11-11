Два нежилых помещения выставили на торги в Басманном районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Басманном районе Москвы на городские торги выставили два нежилых помещения общей площадью более 260 квадратных метров. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства.

Недвижимость расположена в здании на улице Воронцово Поле, доме 11, строении 1. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, один объект занимает 117,2 квадратного метра, второй – 145,4 квадратного метра.

Они находятся на втором и третьем этажах и имеют свободное назначение. Это позволит новым владельцам выбрать подходящий формат использования – например, открыть фотостудию или арт-пространство.

Пуртов отметил, что привлекательность объектов связана в том числе с их расположением в центре города, недалеко от станции метро "Чкаловская". В округе сосредоточены офисы, торговые предприятия и организации сферы услуг, поэтому клиентами будущего бизнеса могут стать как местные жители, так и сотрудники расположенных поблизости компаний.

Заявки на участие в аукционах принимают до 16 ноября, торги назначены на 24 ноября. Они пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в районе Южное Медведково на городские торги выставили три коммерческих помещения на первом этаже здания на Полярной улице, доме 13, корпусе 4. Площадь объектов составляет от 67,7 до 76,3 квадратного метра, у каждого есть отдельный вход и свободное назначение.

Помещения можно использовать для размещения магазинов, сервисных центров, спортивных, медицинских и культурно-досуговых организаций.