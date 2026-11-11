Эксперт Пожарская: отсутствие юрадреса компании должно насторожить соискателей

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Соискателям рассказали, как распознать поддельные вакансии и не попасться на уловки мошенников при поиске работы. Среди тревожных признаков – отсутствие у компании официального сайта и юридического адреса, подозрительно положительные отзывы и предложения поработать без договора, сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

По словам эксперта, насторожиться следует, если предложение о трудоустройстве поступает с неизвестного аккаунта в мессенджере. Особенно подозрительно, если отправитель отсутствует в списке контактов и не предоставляет достоверных сведений о компании.

Еще один повод усомниться в подлинности вакансии – невозможность найти юридический и фактический адреса работодателя, а также его официальные реквизиты. Пожарская отметила, что такие сведения должны быть доступны соискателю до начала сотрудничества.

Эксперт также посоветовала внимательно изучать отзывы о потенциальном работодателе. Если все отклики исключительно положительные, это может свидетельствовать о попытке создать искусственно привлекательный образ компании. По мнению собеседницы агентства, отсутствие каких-либо критических оценок должно вызвать дополнительные вопросы.

Отдельную опасность представляют предложения приступить к работе без предварительного заключения договора. Пожарская подчеркнула, что официальное оформление отношений позволяет сотруднику защищать свои права и подтверждать договоренности документально.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пытаться обманывать россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.