Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 23:41

Общество
Главная / Новости /

Телеведущий Соседов умер от перелома черепа и кровоизлияния в мозг

Названа причина смерти музыкального критика Сергея Соседова

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Музыкальный критик Сергей Соседов умер от тяжелых травм головы, полученных при падении с лестницы в гостинице Нерюнгри. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние. Документ показали в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".

В эфире также продемонстрировали записи с камер наблюдения, запечатлевшие последние секунды жизни телеведущего. На кадрах видно, как Соседов поднимается по лестнице в гостинице "Дархан", после чего останавливается и падает спиной назад.

В медицинском заключении указано, что полученные повреждения стали следствием падения на лестнице в здании. Травмы оказались смертельными.

Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса моды и красоты. На момент смерти ему было 58 лет.

Мать критика ранее рассказывала, что он умер во время операции, необходимость которой возникла после падения в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев сообщал, что перед происшествием Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Церемония прощания и отпевание состоялись 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Музыкального критика похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика