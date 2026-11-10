Телеведущий Соседов умер от перелома черепа и кровоизлияния в мозг

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Музыкальный критик Сергей Соседов умер от тяжелых травм головы, полученных при падении с лестницы в гостинице Нерюнгри. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние. Документ показали в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".

В эфире также продемонстрировали записи с камер наблюдения, запечатлевшие последние секунды жизни телеведущего. На кадрах видно, как Соседов поднимается по лестнице в гостинице "Дархан", после чего останавливается и падает спиной назад.

В медицинском заключении указано, что полученные повреждения стали следствием падения на лестнице в здании. Травмы оказались смертельными.

Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса моды и красоты. На момент смерти ему было 58 лет.

Мать критика ранее рассказывала, что он умер во время операции, необходимость которой возникла после падения в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев сообщал, что перед происшествием Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Церемония прощания и отпевание состоялись 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Музыкального критика похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.