Пригожин, Кудрявцева и Собчак выразили соболезнования в связи со смертью Соседова

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался во время рабочей поездки в Якутию 23 сентября. Ему было 58 лет. Что произошло со звездой российского ТВ и как на это отреагировали его коллеги – в материале Москвы 24.

"Не может так быть"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни во время поездки в Якутию 23 сентября. Там он должен был участвовать в жюри конкурса "Жемчужина Дальнего Востока".

По словам матери телеведущего Антонины Петровны, несчастный случай произошел в отеле в городе Нерюнгри. Сергей спускался по лестнице, упал и "повредил голову".

При этом издание "СтарХит" со ссылкой на окружение Соседова написало, что из-за полученной травмы после падения у него произошел отек мозга.

"Вызвали скорую, на операции умер", – сказала женщина.

При этом она отметила, что в целом ее сын не жаловался на здоровье.





Антонина Петровна мать Сергея Соседова Никто не верит, не может так быть. <...> Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь, ну работа есть работа.

Сергей перебрался к пожилой матери после смерти отца и стал ее поддержкой и опорой.

"Сейчас рядом нет никого, мы с ним вдвоем жили. Я позвонила брату Сережи, Вове, он говорит: "Не может быть. Не верь", – рассказала Антонина Петровна "СтарХиту".

Телеграм-канал Mash сообщил, что причиной падения Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб. В свою очередь, тромбоз мог быть вызван длительным перелетом в Якутию. Журналисты со ссылкой на коллег критика добавили, что за неделю до трагедии он все же жаловался на плохое самочувствие. Помимо этого, у журналиста всегда были проблемы с сердцем. При этом он не злоупотреблял спиртным и даже долгое время воздерживался от алкоголя.

Версию с тромбом подтвердил продюсер Сергей Дворцов, сообщает газета "Известия". По его информации, Соседов после съемок почувствовал себя плохо.

"Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо", – подчеркнул Дворцов.

В свою очередь, организатор конкурса "Жемчужина России" в Якутии Виктор Беззубов восстановил последние мгновения жизни музыкального критика в разговоре с RT. Он отметил, что Соседов упал с лестницы в отеле, когда поднимался в номер после прогулки.





Виктор Беззубов рассказал организатор конкурса "Жемчужина России" Он прилетел из Москвы. Ехал на машине в отель, все было абсолютно хорошо. Мы с ним встретились, обнялись. Он сказал, что на завтрак не пойдет, а отоспится и придет только к обеду. Перед ним он вышел на улицу прогуляться минут 10–15 и зашел в отель. И тут же это все случилось. Он поднимался, хотя все пишут, что спускался.

Организатор добавил, что в дальнейшем они планируют сделать отдельную номинацию в честь Сергея Соседова.

Точная причина смерти будет названа позже, после проведения всех необходимых экспертиз. В ближайшие дни тело журналиста планируют самолетом доставить из Якутии в Москву. Церемония прощания пройдет в столице, дата будет озвучена позже. Планируется, что Соседов будет похоронен на Перепечинском кладбище в Московской области.

"Огромная утрата для всего музыкального мира"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leratv

Телеведущий Вадим Такменев одним из первых сообщил о смерти коллеги в своих соцсетях. Он отметил, что вся команда проекта "ВИА Суперстар!", в жюри которого Соседов сидел на протяжении трех сезонов, пребывает в шоке.





Вадим Такменев телеведущий Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы посмотреть первый выпуск нового сезона "ВИА Суперстар!". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем – непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе.

Он также назвал Соседова другом, "неотъемлемой частью команды, сердцем, душой, движком проекта".

Певец Стас Пьеха также был в составе жюри телешоу, поэтому был знаком с Соседовым лично. Он признался "СтарХиту", что новость о кончине коллеги застала его врасплох.

"Я в шоке. Даже не знаю, что сказать, сам только что везде прочитал… Ужасная новость. До сих пор не могу в это поверить. Человек упал, просто упал… И ударился головой. К сожалению, вот такая хрупкая жизнь. Никто от этого не застрахован", – отметил Пьеха.

Журналист Ксения Собчак назвала Соседова "символом музыкальной журналистики".





Ксения Собчак журналист, телеведущая Сергей Соседов – это в первую очередь легендарные "Акулы пера", где они наперебой с Отаром Кушанашвили ставили звезд в неудобное положение своими провокационными вопросами. Сергей так и остался символом музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней.

Телеведущая Лера Кудрявцева тоже тяжело восприняла новость о смерти Сергея. Случившееся натолкнуло ее на размышления о быстротечности жизни.

"Жизнь – это здесь и сейчас! И никаких завтра, потом, когда-нибудь. Каждую минуту проживайте наслаждаясь, ведь "потом" может уже и не быть", – отметила Лера.

Певица Зара написала, что дружила с критиком и всегда высоко ценила его поддержку: недавно он приходил на ее концерт в Зарядье.

"Я до слез радовалась каждому твоему слову… Ведь ты умел слышать и чувствовать музыку глубже многих, и в твоей оценке всегда была правда… без прикрас. Ты был из тех, кто не прячет свою душу. Она у тебя всегда была словно обнаженной: искренней, светлой, без фальши. Не верю, что мы больше не встретимся, не созвонимся… В голове не укладывается. Это огромная утрата для всего музыкального мира", – высказалась исполнительница.

Певец Дмитрий Маликов выразил соболезнования родным и близким телеведущего в своих соцсетях, а также отметил его прямолинейность.





Дмитрий Маликов певец, народный артист РФ Он всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы без стеснения и страха...

Актриса Яна Поплавская рассказала в своих соцсетях, что была в очень хороших отношениях с Сергеем.

"Мы виделись с ним 2 недели назад на съемках у Малахова. Он был полон планов на жизнь, и ничто не предвещало такой беды", – отметила Поплавская.

Она также добавила, что Соседов был "хорошим, профессиональным музыкальным критиком и журналистом" и яркой личностью.

"Странный, талантливый, очень образованный, которого часто приглашали на ток-шоу как некую "перчинку", – написала Яна.

Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что телеведущий был индивидуальностью и не боялся открыто выражать свое мнение, несмотря на реакции и несогласие окружающих, сообщает Life.ru.





Иосиф Пригожин продюсер Он делал резкие заявления, не стесняясь в нюансах. Были моменты, в которых с ним даже не приходилось соглашаться, но таких людей, которые будут говорить правду, наверное, уже и не осталось.

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова также выразила сожаления в связи со смертью коллеги.

"Добрый, скромный, невероятно талантливый человек… Блестящий музыкальный журналист! Но в первую очередь, человек!" – отметила Довлатова.

Экс-солистку группы "Мираж" Наталию Гулькину тоже потрясла трагическая новость.





Наталия Гулькина певица, экс-солистка группы "Мираж" Не хочу верить! Не понимаю, как мама Сережи переживет эту безграничную боль… Если нам всем больно… Мои соболезнования близким и родным, светлая память настоящему, ни на кого не похожему, искреннему, честному человеку и журналисту.

Исполнительница также посетовала на несправедливость мира.

"Акулы пера"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Сергей Соседов родился в Москве 23 мая 1968-го. Окончил музыкальную школу. После выпуска из средней школы практиковался в железнодорожной газете "Гудок", где поначалу работал курьером. Первый его материал – интервью с певицей Эдитой Пьехой – вышел в 1989-м. Впоследствии Соседов окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова с красным дипломом.

Сергей стал известен широкой публике благодаря участию в телепрограмме "Акулы пера", выходившей в 1995–1998 годах. Передача была скандальной для того времени. Гостями студии становились поп- и рок-исполнители, звезды российского шоу-бизнеса, продюсеры, композиторы, при этом журналисты должны были "вытащить" на свет неприглядные факты, спровоцировать артиста, создать нестандартную скандальную ситуацию.

Также он работал корреспондентом, музыкальным обозревателем, редактором в различных изданиях. Впоследствии стал частым гостем в различных телевизионных проектах музыкальной и танцевальной направленности. Был ведущим программы "За гранью" с 2021-го по 2023-й.