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24 сентября, 15:21

Происшествия

В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем аграриев после атак БПЛА

Фото: 123RF.com/jinodin

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ опубликован на сайте администрации края.

Согласно документу, обстановка признана чрезвычайной с 12 августа. Она вызвана скоплением у сельхозпроизводителей значительных объемов продукции и отсутствием возможности ее сбыта, что может привести к нарушению условий жизнедеятельности людей и значительным материальным потерям.

"Ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", – говорится в документе.

Границы зоны ЧС определены в пределах административных границ Краснодарского края. Распоряжение уже вступило в силу.

К устранению последствий привлечены ресурсы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, а также муниципальные подразделения территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кубани.

Кроме того, губернатор поручил ведомству организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития ситуации, оценить ее социально-экономические последствия, а также наладить сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе работ по ее устранению.

Аграрии, в свою очередь, проинформируют власти о масштабах чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах.

Ранее обломки сбитых беспилотников упали на территории пяти частных домовладений в станице Анастасиевской в Краснодарском крае. В результате оказались частично повреждены остекление, кровля и облицовка домов, а также забор и теплица.

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