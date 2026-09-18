Обломки БПЛА повредили школьный спортзал и частные дома на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обломки сбитых украинских беспилотников повредили школьный спортзал и частные дома в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX.

"Фрагменты беспилотников повредили по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе – школьный спортзал в городе Гулькевичи и хозпостройку в селе Новоукраинском", – говорится в публикации.

Пострадавших нет, на местах ЧП работают оперативные службы.

Кроме того, в Ростовской области после воздушной атаки повреждены более пяти частных и восемь многоквартирных домов. В частности, в Азове пострадали пять домовладений, а также четыре автомобиля. В четырех домах повреждены газовые трубы, из-за чего подача газа приостановлена. Еще в двух местах произошел обрыв электропроводов.