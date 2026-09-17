Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки БПЛА в Ярославской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Силы противовоздушной обороны сбили 65 беспилотных летательных аппаратов над Ярославской областью. В результате атаки получил повреждения нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

По его словам, жертв и пострадавших нет. На нефтеперерабатывающем заводе есть повреждения, в настоящее время проводится оперативное тушение возгораний.

Ранее женщина погибла, еще один мужчина пострадал при атаке украинских БПЛА на Брянскую область. По информации губернатора региона Егора Ковальчука, первый дрон атаковал поселок Случевск Погарского района. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Второй БПЛА – поселок Борщово того же района. В результате этого удара осколочные ранения получил местный житель. Он был доставлен в больницу.