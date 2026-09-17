Шойгу назвал рейдерским захватом отношение к российским предприятиям в Армении

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Отношение к российским предприятиям в Армении, в которые вложены миллиардные инвестиции, можно назвать рейдерским захватом. Таким мнением поделился секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза.

Он обратил внимание, что армянская сторона проводит недружественную политику и открыто демонстрирует "двойные стандарты" в отношении российского бизнеса, который присутствует в республике.

Шойгу также отметил, что аргументы Еревана выглядят нелепо. В частности, речь идет о заявлении, согласно которому Армения не может быть интегрирована в международные железнодорожные сети, если Россия продолжит управлять армянскими железными дорогами.

Ранее Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Москву для детального обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Российский лидер отметил, что личная встреча позволит спокойно и с участием специалистов с обеих сторон рассмотреть все пункты повестки. В качестве примера конкретных тем глава государства привел развитие железнодорожного сообщения.

