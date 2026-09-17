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17 сентября, 15:20

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T24: живую пиявку обнаружили в горле пациента в Турции

Живую пиявку обнаружили в горле пациента в Турции

Фото: depositphotos/sudok1

Житель турецкой провинции Чорум попал в больницу после того, как выпил воду из деревенского источника. В его горле обнаружили живую пиявку, сообщила газета T24.

Пациент обратился в университетскую больницу имени Эроля Олчока с сильной болью в горле, затрудненным глотанием, кровохарканьем и проблемами с дыханием. В ходе обследования на задней стенке нижней части глотки пациента обнаружили прикрепившуюся пиявку, которая вызвала кровотечение.

Из-за риска попадания пиявки в дыхательные пути и возникновения серьезного кровотечения пациента прооперировали под общим наркозом. После операции симптомы кровохарканья, одышки и боли в горле исчезли, а через день мужчину выписали из больницы.

Примерно за три недели до операции он пил воду из деревенского источника. В течение следующих двух недель боль при глотании постепенно усиливалась, а затем возникла сильная одышка.

Ранее житель Китая попал в реанимацию после использования искусственного интеллекта для интенсивного сброса веса. Следуя рекомендациям нейросети, он смог похудеть на 18 килограммов за 45 дней. Однако в один из дней он потерял сознание и впал в кому.

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