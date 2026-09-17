Собчак заявила, что уехавшие из РФ артисты скрывают связь с ней

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Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала, что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда уехавшие из России артисты, с которыми она поддерживает связь, отрицают это в публичном пространстве.

По словам Собчак, она общается, переписывается и встречается с людьми за границей, но когда те приходят к Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), то на вопрос об общении с ней отвечают "нет". Журналистка отметила, что такие ответы звучат "как под копирку".

Она пошутила, что из-за подобных совпадений у нее развивается конспирологическое мышление, и иронично предположила, что дружба с ней может быть запрещена за рубежом. При этом Собчак подчеркнула, что не жалуется и сама никого не стесняется.

"Какой бы чушью типа "иноагент" человека ни обозначили, если он мой друг, я всегда публично скажу: "Он мой друг", – заявила она.

Журналистка также поинтересовалась у подписчиков, бывало ли у них такое, что они скрывали дружбу от родителей.

Ранее Собчак заявила, что тяжело воспринимает изменения, связанные с возрастом. Она также призналась, что опасается возможных измен со стороны мужа, режиссера Константина Богомолова. Телеведущая пояснила, что ее беспокоит конкуренция с молодыми актрисами, с которыми работает ее супруг.