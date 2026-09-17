Москва и Петербург развивают сотрудничество по сохранению памятников архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Москва и Санкт‑Петербург укрепляют межрегиональное сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия, а петербургские мастера помогают возвращать к жизни известные архитектурные памятники Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

В Останкине находится деревянный дворец-театр, возведенный по заказу графа Николая Шереметева. Проект подготовил итальянский зодчий Франческо Кампорези. Сегодня в усадьбе идет большой реставрационный процесс.

В 2025 году привели в порядок восточную часть, Египетский павильон. В этом году открылся Итальянский павильон с галереями и ротондой. В петербургских мастерских восстановили примерно 20 деревянных дверных полотен и около тысячи квадратных метров паркета. Сейчас специалисты сосредоточены на центральной части, дворце-театре. Там занимаются изразцовыми печами, скульптурами, паркетами и зеркалами.

Кузьминки считаются самым крупным архитектурно-парковым ансамблем Москвы. В нем насчитывается около 40 объектов культурного наследия. За 300 лет имение Строгановых и Голицыных посещали в том числе Петр I, Александр II и императрица Мария Федоровна.

Комплексная реставрация стартовала здесь в 2024 году. В программу вошли более 30 памятников. Шесть объектов уже готовы. Среди них два грота, Круглая пристань, Ванный домик, кузница, мост с грифонами и ограда.

Еще на 15 объектах работы продолжаются, в том числе в господском, скотном и красном дворах, а также в комплексе сооружений тополиной аллеи. В Петербурге при этом восстановили 16 чугунных грифонов, четыре фигурных торшера, ограждения и чугунные плиты пристани, а также окна и двери флигелей, историческую фурнитуру.

Из столичной Грачевки в петербургские мастерские отправили шесть скульптур львов и девять вазонов, которые украшают главный дом. Сейчас в здании, имеющем статус объекта культурного наследия федерального значения, идут работы по его сохранению. Специалисты расчищают фасады, восстанавливают стропильную систему и кровлю, воссоздают окна и двери.

Все работы по реставрации проводят на средства столичного бюджета. При этом Москва также активно делится с другими регионами разработками в медицине, образовании, транспорте и других областях. Например, ранее было подписано соглашение о внедрении московской единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в петербургских поликлиниках.

На портале mos.ru можно узнать подробнее о развитии ключевых сфер столицы: транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительной отрасли. Спецпроект помогает узнать, как изменилась столица за последние годы, а также, что ждет Москву и ее жителей в ближайшем будущем. На странице "Культура, наследие и индустрия отдыха" можно узнать о том, как в столице сохраняют архитектурные памятники.

До этого закончился первый этап реставрации храма Воскресения Словущего с Никольским приделом на Крутицком подворье. Специалисты уже привели в порядок первый этаж и подвальное помещение. В ходе работ они укрепили основание здания, выполнили гидроизоляцию опорных конструкций и стен, отремонтировали каменные и кирпичные конструкции.

