Актриса Юлия Пересильд назвала находкой выставку "Искусство сцены" на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" на ВДНХ представляет живой диалог театра и живописи. Об этом Агентству "Москва" рассказала актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, амбассадор ВДНХ Юлия Пересильд.

"У артистов на первом курсе в театральном вузе есть такое задание – "портрет". Ты выбираешь любимый живописный портрет или картину и делаешь по ней этюд: либо начинаешь с нее, либо заканчиваешь. И вообще почти все наше обучение было про то, как подружить театр с живописью. Поэтому выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" для меня – просто находка", – пояснила она.

По словам актрисы, бережно отреставрированный павильон № 1 "Центральный" удивляет своей красотой. Пересильд подчеркнула, что посетители выставки могут заново открыть для себя этот павильон.

За последние годы он уже стал флагманом показа национального искусства, добавила артистка.

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" открылась на ВДНХ 10 сентября. Там представлено около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди экспонатов – полотна Ильи Репина, Карла Брюллова, Василия Сурикова и другие.

Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России и продолжает серию крупных музейных проектов, которые ВДНХ реализует в 2024–2026 годах.

