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17 сентября, 18:07

Культура

Музеи Москвы и Санкт-Петербурга вместе организуют выставки и научные проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва и Санкт-Петербург развивают сотрудничество в музейной сфере. Учреждения двух городов реализуют совместные культурные и научные проекты, проводят исследования и обмениваются профессиональным опытом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" стала одним из самых значимых проектов. Она открылась в сентябре 2025 года в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Более 100 ценных экспонатов привезли из Санкт-Петербурга. За время работы выставку посетили свыше 330 тысяч гостей.

Сотрудничество с Русским музеем продолжилось в 2026 году: до 18 октября в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени проходит выставка "Маленький человек больших художников", посвященная русской жанровой живописи первой половины XIX века. В экспозицию вошло более 40 картин, в том числе 30 произведений из собрания Русского музея.

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" станет еще одним значимым культурным событием. Она будет открыта до 17 января 2027 года и разместится в павильоне № 1 "Центральный" на территории ВДНХ. Проект объединяет примерно 200 произведений из 32 российских музеев, расположенных в 12 городах страны.

Произведения из собрания Русского музея также представлены в частном музее искусств "ЗИЛАРТ" на выставке "Русский музей в "ЗИЛАРТе". Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг". Экспозиция объединила более 100 произведений, включая работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскии, Ильи Кабакова и других.

Московские музеи взаимодействуют и с другими культурными учреждениями Санкт-Петербурга. В период с декабря 2025 года по май 2026-го в музее-заповеднике "Коломенское" была организована выставка "Романовы: из Петергофа в Москву". Для этой экспозиции Государственный музей-заповедник "Петергоф" предоставил 330 экспонатов на временное хранение. Всего в Сытном дворе было представлено около 800 предметов.

Кроме того, в залах Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате экспонировалась выставка "Шедевры Всероссийского музея Александра Пушкина". Там были показаны миниатюры, графика, скульптуры и другие произведения из собрания Всероссийского музея Пушкина.

Сейчас сотрудничество с петербургскими учреждениями представлено сразу в нескольких выставочных проектах. До ноября в пространстве "Бельведер" дворца Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино проходит выставка "Минувшего с грядущим связь". Там представлены копии документов и изображений из ряда петербургских музеев. Проект стал результатом работы сотрудников музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

До 22 ноября в Музее космонавтики проходит художественный проект "Планета SiO2. Космос в работах отечественных художников по стеклу второй половины XX века". Выставка впервые объединила комплекс произведений из крупнейших коллекций страны.

Ведущий партнер проекта – Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова (Елагиноостровский дворец-музей). Из его фондов представлено 77 предметов, сформированных на базе Ленинградского завода художественного стекла.

Крупные выставки дополняют и другие проекты. Например, Музей Москвы принимал произведения из Государственного Русского музея для выставки "Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов". А Российская национальная библиотека предоставила Музею памяти копии плакатов для разделов "Ленинград", "Освобожденная Европа" и "Угон в рабство" – всего более 40 документов.

Сотрудничество развивается и в обратном направлении: московские музеи представляют свои коллекции на площадках Санкт-Петербурга. Предметы из собрания Музея Москвы были показаны на выставке "Русский стиль" в музейно-выставочном комплексе "Манеж" с 8 мая по 12 июля. В дальнейшем экспонаты учреждения планируют представить на выставке "История русского театра" в Манеже, а также в проектах "Иван Айвазовский" и "Исаак Левитан" в Государственном Русском музее.

Музей М. А. Булгакова приглашен к участию в программе "Булгаков Фест" в Санкт-Петербурге. На выставке "Рельсы. Строки. Фельетоны", организованной Музеем железных дорог России, были показаны копии предметов из его фондов, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Московский музей современного искусства участвует в выставочных проектах Санкт-Петербурга: пять его экспонатов были представлены на выставке "Николай Акимов и его ученики" в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Следующий проект с участием коллекции столичного музея – выставка "История русского театра. К юбилею Союза театральных деятелей".

Наряду с отдельными выставками учреждения Москвы и Санкт-Петербурга развивают постоянные партнерские связи, обмениваются экспонатами и участвуют в подготовке изданий. В частности, музей К. Г. Паустовского сотрудничает с Центральной библиотекой имени К. Г. Паустовского в Санкт-Петербурге: в октябре планируется открытие передвижной выставки "Санкт-Петербург – чудесный город. Образ Северной столицы в творчестве К. Г. Паустовского".

Партнерство развивается и в других культурных форматах. Например, концерт "Город как звук" Музей Москвы и петербургский Дом радио представили 5 и 6 сентября в рамках празднования Дня города столицы.

Вместе с тем специалисты участвуют в профильных мероприятиях двух городов и обмениваются опытом. Представителей Государственного музея истории Санкт-Петербурга пригласили в качестве спикеров ежегодной научно-практической конференции Музея Москвы "Музей в городе – город в музее". Еще одной площадкой станет конференция "Раннее развитие детей в музее: ценности, стратегии, перспективы", которая пройдет 5 и 6 ноября в Государственном Дарвиновском музее.

Московские специалисты участвуют в профессиональных мероприятиях Санкт-Петербурга. В прошлом году замначальника отдела "Музей истории Военно-морского флота" музейно-паркового комплекса "Северное Тушино" Анатолий Леонов принял участие в 11-й коллегии музеев военно-морской направленности Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Профессиональный обмен дополняет сотрудничество музейных и научных учреждений. Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева заключил соглашение с Зоологическим институтом РАН.

Между тем в Музее Москвы 18 и 19 сентября представят новый проект столичного Геральдического совета "Московский геральдический театр". Премьерные показы спектакля "Молитва перед битвой" начнутся в 19:00. Постановка посвящена образу святого великомученика Георгия Победоносца – он представлен как символ преемственности поколений.

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