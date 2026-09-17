17 сентября, 19:45Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Жуковский
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим были возможны изменения в расписании полетов.
Ранее сообщалось, что Росавиация не намерена ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Уточнялось, что данный вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у ведомства, ни у Минтранса.