Эксперт Старченко предложил операторам связи внедрить услугу самоограничения на соцсети

Большинство россиян хотели бы подключить самозапрет на использование соцсетей по ночам, заявили аналитики. Насколько это целесообразно и как использование смартфона перед сном отражается на здоровье, разбиралась Москва 24.

Персональная ответственность

Две трети жителей России были бы не против ввести самозапрет на социальные сети перед сном, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие свыше 1 700 совершеннолетних граждан со всех регионов страны.





текст исследования Абсолютное большинство мечтает ограничить ночной скроллинг ленты – 69% опрошенных поставили бы личный самозапрет на просмотр социальных сетей вместо сна.

Вместе с тем анализ показал, что привычки, которые россиянам сложнее всего контролировать или менять, чаще всего связаны с заботой о своем самочувствии.

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко напомнил в разговоре с Москвой 24, что ночной сон, особенно если он начинается до полуночи, крайне важен.

Именно в этот период образуются необходимые вещества, которые дают возможность головному мозгу и центральной нервной системе отдыхать. Однако перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном, уже лежа в постели, что, естественно, нарушает сон. Центральная нервная система при этом не отдыхает.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Но я полагаю, что для законодательного уровня этот вопрос слишком мелкий. А вот операторы связи могли бы сделать такую функцию как бонус. Думаю, в договор нужно включать эту норму, опцию: компания по заявлению будет блокировать на какое-то время доступ к соцсетям.

Эксперт также считает, что законодатели вряд ли обратят внимание на подобные просьбы, поскольку у них много других насущных задач.

"Да, человек, который не спит ночами, наносит вред здоровью, и это неизмеримая в цифрах величина. Однако личный ущерб не имеет имущественного, материального выражения. В таком случае человек должен сам о себе беспокоиться. Это все равно что "у меня болит зуб, а я не пойду его лечить", – объяснил Старченко.

Он подчеркнул, что предмет обсуждения касается персонального уровня ответственности, самодисциплины. Однако, для того чтобы не было соблазна взять смартфон и вместо сна углубиться в него, операторы могут внедрить предложенную опцию.

Жизнь в постоянном джетлаге

Важно не забывать, что мозг получает большое количество информации, новости, соцсети являются для органа постоянным информационным раздражителем, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Им же считается и демонстрация хорошей жизни в интернете, потому что во время просмотра появляется ощущение, что у человека все не так хорошо, как у других.

"Более того, каждый тычок в смартфон – это выбор: вверх-вниз, вправо-влево, посмотреть – не посмотреть. Мало того что мозг постоянно в напряжении от принятия решений, так еще и от информации, которая способна нести негативный оттенок", – подчеркнул врач.

Вечером все это происходит на фоне того, что человек готовится ко сну. Однако среднестатистическому мозгу нужен час, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному и далее к засыпанию.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Теперь представьте: человек постоянно смотрит в телефон, в то время как фактически нужно накопить выраженную усталость и сонливость. Орган засыпает, когда человек расслаблен и спокоен или когда уже имеется выраженная сонливость. Но в итоге получается так называемая прокрастинация сна: мы делаем что угодно, лишь бы не отдыхать ночью, при том что с утра надо вставать. Это приводит к хроническому недосыпу, накоплению дефицита сна, который на 12% повышает смертность.

Кроме того, если человек хронически не досыпает, прогрессирует ожирение, поскольку обменные процессы нарушаются, а иммунитет страдает, добавил специалист.

"Помимо этого, допустим, человек в рабочие дни ложится поздно, встает рано и в итоге не досыпает. Наступают выходные: он ложится еще позднее, опять засидевшись в соцсетях, а потом встает не в 07:00, а в 12:00, прекрасно выспавшись. То есть человек сдвинул свои "часовые пояса", что мешает ему засыпать в нужное время перед работой. При этом обратная адаптация занимает где-то час в сутки, а значит, в норму получится прийти только к концу рабочей недели, где снова выходные", – отметил сомнолог.

Получается, человек устраивает себе постоянную смену "часовых поясов". Пересып в выходные – это классический социальный джетлаг, подчеркнул специалист.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Фактически этим мы перегружаем нервную систему. Начиная от тревожных состояний и каких-то новостей вызываем недостаток сна и хронический недосып, потом социальный джетлаг, который нарушает обменные процессы. Это комплексное отрицательное воздействие на нервную систему.

Чтобы не допустить проблемы, перед сном можно читать книги, не связанные с профессиональными задачами или каким-то напряжением, чтобы не включался активный мыслительный процесс.

По мнению эксперта, само по себе чтение – это успокоительное средство перед ночным отдыхом, в отличие от новостей, информации про ИИ, достигаторство и обстановку в мире. Также настроиться на сон помогают прогулки, массажи, вечерние ритуалы, например горячий душ. Прекрасно, когда есть определенная последовательность действий, которая сама по себе усыпляет, заключил Бузунов.