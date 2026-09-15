Врач Лазарев: противовирусные средства в больших дозах вызывают расщепление сознания

Российские школьники начали массово употреблять популярный противовирусный препарат ради галлюцинаций – тренд распространяется через TikTok, где подростки хвастаются побочными эффектами. Чем грозит подобное увлечение и как обезопасить молодое поколение, разбиралась Москва 24.
"Препарат очень старый"
В соцсетях появились видео, где российские подростки принимают популярное безрецептурное противовирусное средство большими дозами ради галлюциногенного эффекта.
Фитнес-блогер Мария в одном из роликов рассказала, как случайно обнаружила в комнате дочери-подростка упаковку препарата и поинтересовалась, откуда та взялась. Девочка в ответ показала десятки видео в TikTok, где ее сверстники рассказывают о "приходе" после приема лекарства.
Она призвала родителей проверить личные вещи детей и поговорить с ними на эту тему.
Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с MSK1 подтвердил, что проблема действительно существует.
"Этот препарат очень старый, применяется с 60-х годов. У кого-то судороги вызывает, у кого-то нарушения сознания. <...> Уже и грипп к нему не чувствителен, и все остальное. На нем не зарабатывать надо, а выкинуть на помойку", – пояснил специалист.
Кроме того, в соцсетях фармацевты призвали коллег не продавать препарат детям без сопровождения или хотя бы звонить родителям для подтверждения покупки. По их словам, взрослым стоит быть внимательнее к ребенку и знать, чем он интересуется.
Ранее в России уже фиксировались случаи отравления подростков безрецептурными препаратами. В частности, они стали употреблять ветеринарные лекарства с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема. Впоследствии интернет-площадки убрали ряд подобных лекарств со своих витрин.
"Влияние на организм сложно предугадать"
Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев в разговоре с Москвой 24 отметил, что узнал о ситуации, когда ему начали писать об этом в TikTok и делиться видеороликами.
"Механизм такой: в больших дозах противовирусный препарат способен действовать на глутаматные рецепторы (примерно так же, как некоторые анестетики) и вызывает диссоциацию, расщепление сознания, измененное состояние, галлюцинации", – объяснил эксперт.
В связи с подобными историями Лазарев призвал убрать из свободного доступа для несовершеннолетних вещества, употребление которых связано с риском возникновения зависимости. Такие лекарства стоит продавать либо по рецепту, либо под контролем родителей, подчеркнул он.
"Но и здесь есть риск перегнуть палку: мы можем прийти к тому, что вообще ничего не сможем купить, а ситуации в жизни бывают разными", – оговорился специалист.
В свою очередь врач-нарколог Алексей Казанцев отметил, что чрезмерный прием лекарства способен вызвать потерю обоняния, изменение сознания, сухость во рту, тошноту, рвоту, диарею, диспепсию, одышку и кашель.
Казанцев уточнил, что употребление этого препарата в больших количествах также чревато повышением давления, сердечной недостаточностью, проблемами с сердечно-сосудистой системой, судорогами и бессонницей.
Меры профилактики
В свою очередь, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что важно не столько обсуждение самого препарата, сколько поведение подростков и их стремления в целом.
Свою точку зрения она объяснила тем, что сегодня это может быть средство от простуды, а завтра – какое-нибудь другое лекарство. С такой динамикой легко дойти до запрещенных веществ и уйти в серьезную зависимость, резюмировала Вострикова.