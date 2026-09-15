Врач Лазарев: противовирусные средства в больших дозах вызывают расщепление сознания

Российские школьники начали массово употреблять популярный противовирусный препарат ради галлюцинаций – тренд распространяется через TikTok, где подростки хвастаются побочными эффектами. Чем грозит подобное увлечение и как обезопасить молодое поколение, разбиралась Москва 24.

"Препарат очень старый"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В соцсетях появились видео, где российские подростки принимают популярное безрецептурное противовирусное средство большими дозами ради галлюциногенного эффекта.



Фитнес-блогер Мария в одном из роликов рассказала, как случайно обнаружила в комнате дочери-подростка упаковку препарата и поинтересовалась, откуда та взялась. Девочка в ответ показала десятки видео в TikTok, где ее сверстники рассказывают о "приходе" после приема лекарства.





Мария фитнес-блогер Я записываю это видео, потому что вчера предотвратила наркоманию своего ребенка. Вчера мне это удалось, но что будет дальше?

Она призвала родителей проверить личные вещи детей и поговорить с ними на эту тему.



Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с MSK1 подтвердил, что проблема действительно существует.



"Этот препарат очень старый, применяется с 60-х годов. У кого-то судороги вызывает, у кого-то нарушения сознания. <...> Уже и грипп к нему не чувствителен, и все остальное. На нем не зарабатывать надо, а выкинуть на помойку", – пояснил специалист.



Кроме того, в соцсетях фармацевты призвали коллег не продавать препарат детям без сопровождения или хотя бы звонить родителям для подтверждения покупки. По их словам, взрослым стоит быть внимательнее к ребенку и знать, чем он интересуется.



Ранее в России уже фиксировались случаи отравления подростков безрецептурными препаратами. В частности, они стали употреблять ветеринарные лекарства с целью опьянения. По данным СМИ, таблетки, содержащие вещество габапентин, несовершеннолетние заказывали через маркетплейсы, а в отзывах описывали эффект от приема. Впоследствии интернет-площадки убрали ряд подобных лекарств со своих витрин.

"Влияние на организм сложно предугадать"

Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев в разговоре с Москвой 24 отметил, что узнал о ситуации, когда ему начали писать об этом в TikTok и делиться видеороликами.

"Механизм такой: в больших дозах противовирусный препарат способен действовать на глутаматные рецепторы (примерно так же, как некоторые анестетики) и вызывает диссоциацию, расщепление сознания, измененное состояние, галлюцинации", – объяснил эксперт.





Игорь Лазарев врач-психиатр, нарколог Влияет это, конечно, негативно. Существует риск провокации психических заболеваний там, где есть предрасположенность, плюс под угрозой физическое состояние. Это противовирусный препарат, и он не изучался в таких больших дозах, поэтому влияние на организм даже сложно предугадать.

В связи с подобными историями Лазарев призвал убрать из свободного доступа для несовершеннолетних вещества, употребление которых связано с риском возникновения зависимости. Такие лекарства стоит продавать либо по рецепту, либо под контролем родителей, подчеркнул он.

"Но и здесь есть риск перегнуть палку: мы можем прийти к тому, что вообще ничего не сможем купить, а ситуации в жизни бывают разными", – оговорился специалист.

В свою очередь врач-нарколог Алексей Казанцев отметил, что чрезмерный прием лекарства способен вызвать потерю обоняния, изменение сознания, сухость во рту, тошноту, рвоту, диарею, диспепсию, одышку и кашель.





Алексей Казанцев врач-нарколог В чем радость они испытывают – видимо, в том, когда появляются эти галлюцинаторные переживания. То есть принимают с целью токсикомании.

Казанцев уточнил, что употребление этого препарата в больших количествах также чревато повышением давления, сердечной недостаточностью, проблемами с сердечно-сосудистой системой, судорогами и бессонницей.

Меры профилактики

В свою очередь, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что важно не столько обсуждение самого препарата, сколько поведение подростков и их стремления в целом.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Это не первая подобная ситуация, и к этому необходимо подключаться родителям и школе. Нужно объяснять детям не только о вреде конкретных веществ, а про сам подход к поиску подобных способов получения удовольствия и к чему это может привести.

Свою точку зрения она объяснила тем, что сегодня это может быть средство от простуды, а завтра – какое-нибудь другое лекарство. С такой динамикой легко дойти до запрещенных веществ и уйти в серьезную зависимость, резюмировала Вострикова.

