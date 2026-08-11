Терапевт Чернышова: вещества в составе некоторых БАДов повышают вероятность инфарктов

На торговых онлайн-платформах вновь появились опасные добавки для похудения, содержащие сибутрамин, заявили СМИ. В том, как сомнительные БАДы попадают в продажу, в чем их главная опасность и существует ли качественная альтернатива, разбиралась Москва 24.
Опасные методы
БАДы, содержащие опасное вещество сибутрамин, снова появились в продаже на популярных торговых интернет-площадках.
В 2025 году Роспотребнадзор уже изъял БАДы "Молекула" и "Молекула Плюс" из-за сибутрамина в их составе. Однако аналогичные средства вновь появились в продаже, но уже под названиями Supressa, Ultra Lipo 3 и Mineral Balance. При этом содержание сибутрамина в них превышает максимальные дозировки в зарегистрированных рецептурных препаратах в 2–3 раза.
Кроме того, на БАДах отсутствует обязательная маркировка "Честный знак". По словам заместителя руководителя проекта "Не рискуй. Проверь!" Антона Талызенкова, продавцы таких препаратов обходят маркировку, выставляя товар в смежных категориях.
По данным СМИ, в целом такие БАДы рассчитаны на людей, мечтающих похудеть без особых усилий. В числе тех, кто поверил обещаниям на сомнительной упаковке, стала 15-летняя дочь жительницы Воронежа.
По словам женщины, поведение подростка стало резко меняться, плюс появились галлюцинации. Сначала мать заподозрила дочь в употреблении запрещенных веществ, но девочка категорически это отрицала.
По словам россиянки, ее дочь без каких-либо препятствий смогла купить эти средства в интернете. Более того, подросток сидела в группах, где другие девочки делились результатами приема и буквально устраивали соревнования по похудению. К счастью, благодаря помощи медиков школьница смогла пойти на поправку.
При этом на сайтах с отзывами можно найти множество подобных рассказов. Молодые люди описывают опасные реакции: выпадение волос, потерю сознания, учащенный пульс, тремор и слабость. В некоторых случаях все заканчивается реанимацией.
Журналисты также утверждают, что поставки осуществляются через сеть продавцов в Казахстане. Эксперты считают, что это может говорить об использовании номинальных предпринимателей для торговли опасной продукцией.
На фоне таких новостей и широкой огласки вопроса в соцсетях и СМИ Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи опасные БАДы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся проверки по факту продажи незарегистрированных средств для похудения.
Также внутренние проверки начали и сами маркетплейсы. В компании Wildberries сообщили, что карточки товаров с нарушениями будут оперативно блокироваться. В свою очередь, представители Ozon пояснили, что торговать БАДами на площадке разрешено лишь при наличии документа о госрегистрации.
Неизвестный состав
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, законодательно уже приняты максимально возможные меры для обеспечения сертификации продукции. Однако не исключено, что товары попадают на рынок контрабандным путем, поскольку через таможню они официально пройти не могут, уточнила она в беседе с Москвой 24.
Употребление таких средств может негативно сказаться на поджелудочной железе и привести к острому панкреатиту, предупредила парламентарий.
Вместе с тем председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин подчеркнул, что проблема распространения подобных опасных биодобавок известна давно.
В разговоре с Москвой 24 он уточнил, что популярность средств обусловлена стремлением к быстрому результату без физических нагрузок, диет и сбалансированного питания. Потребители надеются, что одна таблетка обеспечит мгновенный эффект, однако вместо этого покупателя ждут серьезные последствия для здоровья.
"Главная проблема отслеживания опасных БАДов заключается в том, что не существует единого кода ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. – Прим. ред.). Это обозначения, которые присваиваются товарам, чтобы таможня понимала, с чем имеет дело, правильно начисляла пошлины и контролировала ввоз. В результате БАДы экспортируют по разным кодам", – предупредил эксперт.
Специалист объяснил, что основные коды ТН ВЭД для биодобавок распределены по нескольким категориям. Капсулы, таблетки и порошки, жидкости и суспензии, смеси, содержащие только витамины и минералы. Кроме того, это вещества, классифицируемые как отдельные витамины и аминокислоты, а еще добавки с морскими водорослями, жирами и маслами. При таком многообразии маркировок отслеживать состав и соответствие каждого крайне сложно.
Кроме того, таможенные органы обладают функциями оперативно-разыскной деятельности, что позволяет выявлять нарушения в торговых цепочках и пресекать поставки опасной продукции, уверен Шапкин.
Тревога, бессонница, головокружение
При этом врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила, что изначально вещество сибутрамин создавалось как антидепрессант. По ее словам, использование средства допустимо только под контролем врача, а еще с учетом состояния пациента и при правильно подобранной дозировке.
Однако в БАДах, продаваемых без рецепта, оно не декларируется, а дозировка часто превышает терапевтическую норму, что приводит к многочисленным побочным эффектам и серьезному вреду.
В целом главное отличие лекарств от БАДов в том, что первые проходят тщательные исследования, тестирование и клинические испытания. В каждой таблетке четко указано точное количество действующего вещества, известна дозировка, и можно прогнозировать эффект.
"Однако производство лекарств – дорогостоящий и длительный процесс, требующий многолетних исследований для подтверждения эффективности и безопасности. БАДы же выходят на рынок гораздо проще – через свидетельство о государственной регистрации. В них указан ориентировочный состав и примерная доза, но точное количество активного вещества в каждой капсуле неизвестно. Именно в этом ключевое отличие: человек не может точно прогнозировать эффективность БАДа", – пояснила Чернышова.
Она предупредила, что, если все-таки хочется приобрести какой-то БАД, делать это рекомендуется только в проверенных аптечных сетях. В таких точках реализуются добавки проверенных производителей с многолетней репутацией, которые, как правило, имеют маркировку "Честный знак". Это специальный QR-код, позволяющий проверить подлинность товара.
Кроме того, врач уточнила, что ответственные продавцы обычно указывают номер удостоверения государственной регистрации в сопроводительных документах. Его можно запросить в аптеке, а затем проверить в открытом Государственном реестре лекарственных препаратов.
Иногда вместо свидетельства о государственной регистрации продавец предлагает декларацию соответствия. Это документ, который выдается на любой продукт питания и только подтверждает, что состав соответствует заявленному. Но он не гарантирует ни точного количества активных веществ, ни безопасности, заключила Чернышова.
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