Эксперт Шапкин предупредил о рисках при покупке БАДов на маркетплейсах

Критерии для запрета продажи биологически активных добавок могут вступить в силу в России с 1 марта 2026 года. Чем опасны подобные препараты и как регулируется этот рынок сейчас, разбиралась Москва 24.

На каком основании?

Роспотребнадзор опубликовал проект приказа, в котором указаны основания для запрета продажи БАДов. Всего в нем указано пять пунктов:



обнаружение запрещенных веществ;

отсутствие государственной регистрации;

неполные или недостоверные сведения о производителе;

отклонение состава от нормативов;

реализация под видом пищевых добавок.

Ограничения будут касаться не только очных точек торговли, но и дистанционной продажи, сказано в тексте приказа. Он должен вступить в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032-го.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому врачам разрешили назначать пациентам зарегистрированные в России БАДы при наличии на то показаний. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Полномочия утверждать список таких добавок получили Минздрав и Роспотребнадзор.

При этом в начале октября Роскачество провело исследование 15 БАДов с омега-3, из которых 12 не соответствовали обязательным требованиям. После этого Роспотребнадзор вынес ряду производителей предостережение, часть продукции изъяли из оборота, а против одной из компаний возбудили административное дело.

Кроме того, на маркетплейсах вновь появился препарат для похудения Molecule, который ранее изымали из обращения из-за наличия в нем сибутрамина, внесенного в РФ в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Однако теперь, по данным телеграм-канала Baza, капсулы предлагают покупателям под другим названием. Клиенты могут столкнуться с такими побочными эффектами, как расширенные зрачки, бессонница, дрожь и сухость во рту, сообщили СМИ.

Новые правила

До вступления в силу приказа Роспотребнадзора ограничений для продажи БАДов в России практически нет. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, на маркетплейсах встречаются БАДы с веществами, за которые на таможне могут даже арестовать.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей Сейчас лишь малая часть добавок продается через аптеки. В основном все происходит в интернет-магазинах и маркетплейсах, где продукция никем не регулируется. Ввозят препараты из-за границы, в том числе из недружественных стран. Там могут быть рецептурные препараты. Состав может отсутствовать или не соответствовать содержимому. Часто не указывают информацию о производителе.

"Например, есть популярный препарат для похудения, в котором содержится сибутрамин – вещество с огромным перечнем побочных эффектов, которые затрагивают все тело человека, от пяток до кончиков пальцев. Купить этот препарат зачастую можно без проблем", – обратил внимание Шапкин.

Врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Москвой 24 подтвердил, что подобная проблема существует.

"Я не могу сказать, что все предложения на маркетплейсах плохие, но там много подделок и уровень проверки товара хуже. Мои коллеги и я часто сталкивались с историями, когда в купленных там препаратах встречаются некачественный состав, запрещенные или рецептурные вещества. Некий пробел в законе пока существует", – сказал специалист.

В целом же БАДы нужны, чтобы восполнить дефициты микроэлементов, когда сам организм не способен это сделать. Например, из-за нарушений всасывания или болезней кишечника, плюс у кого-то вещества генетически усваиваются хуже. При этом выписывать себе эти препараты самостоятельно опасно, предупредил Лишин.

"Это должен делать врач, изучив все особенности организма конкретного человека, иначе есть опасность передозировки, побочных действий и нарушения усвоения в результате конфликта препаратов", – объяснил эксперт.





Виктор Лишин врач-терапевт Если человек принял некачественный препарат, у него могут случаться расстройства пищеварения, аллергические реакции (отек Квинке, крапивница), головные боли. При продолжительном приеме компонентов, дефицита которых не было, страдают печень и почки. Последние в особенности – могут появиться камни.

При выборе БАДов терапевт порекомендовал смотреть на состав. Лучше всего действуют варианты с активной формой вещества, так как она проще усваивается организмом. Также стоит покупать препараты в аптеках или официальных магазинах, но по согласованию с врачом, заключил Лишин.

