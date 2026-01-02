Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обе авиагавани возвращаются к штатному режиму работы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский в ночь на пятницу, 2 января.

Меры безопасности были введены на фоне того, как средства ПВО уничтожили очередной вражеский беспилотник на подлете к Москве. На месте падения обломков БПЛА находятся сотрудники спецслужб.