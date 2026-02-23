Форма поиска по сайту

23 февраля, 04:15

Происшествия

Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ на частный дом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе Пушкарное Яковлевского округа украинский дрон ударил по территории частного дома. В результате женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Гладков добавил, что из-за детонации взрывного устройства загорелась надворная постройка, в доме оказались выбиты окна и посечен фасад. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Также в четырех соседних домовладениях повреждены остекление и входные группы. Оперативные службы региона работают на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате массированной ракетной атаки ВСУ на регион. По области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома.

происшествиярегионы

