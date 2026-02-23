Объекты энергетики пострадали в результате ракетной атаки на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что по области есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома.

По его словам, масштаб повреждений в полном объеме возможно будет оценить в светлое время суток.

Ранее житель Брянской области пострадал из-за атаки украинского дрона-камикадзе на село Подывотье Севского района. Мужчина доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.