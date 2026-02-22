Мирный житель пострадал после атаки ВСУ на Брянскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Житель Брянской области пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Подывотье Севского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он добавил, что мужчину доставили в медучреждение, врачи оказали ему всю необходимую помощь. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее 2 человека получили ранения из-за падения вражеского беспилотника в поселке Ильском Краснодарского края. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медпомощь.

В результате атаки повреждения также получили 4 частных дома, в 2 из них начался пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и пожарные расчеты.

