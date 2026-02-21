Одиннадцать человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Одиннадцать человек пострадали в результате атаки украинских дронов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, трое пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом.

Остальные 8 пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

Ранее глава республики Александр Бречалов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из объектов в регионе ночью в субботу, 21 февраля. По предварительным данным, на объекте есть повреждения.