Провалившийся под лед Байкала автомобиль с туристами принадлежал другу водителя

Фото: MAX/"Слекдком"

Автомобиль УАЗ, провалившийся под лед Байкала с туристами, принадлежал другу водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнила пресс-служба регионального главка МЧС РФ, в настоящее время пять водолазов и два спасателя извлекают тела погибших.

"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на месте, где вчера под лед провалился автомобиль. Сегодня на месте происшествия пять водолазов и два спасателя МЧС России проводят поисковые работы", – говорится в сообщении.

УАЗ с китайскими туристами провалился под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

Одного из путешественников удалось спасти. Позже на месте затонувшего авто были обнаружены тела еще семи человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

