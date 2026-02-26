Москвичи могут заказать вывоз ненужных вещей и химчистку мебели онлайн

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Москвичи могут избавить квартиру от накопившихся предметов и освежить обстановку с помощью сервисов "Вывоз ненужных вещей" и "Химчистка". Они помогают быстро освободить пространство и привести дом в порядок без лишних хлопот, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет заказать вывоз старой мебели, неработающей техники, спортивного инвентаря и других крупногабаритных предметов. Не нужно искать грузчиков и транспорт – достаточно оформить заявку, выбрать удобное время, и специалисты сами приедут, аккуратно упакуют и заберут вещи.

Все отправляется на переработку или экологичную утилизацию, после чего материалы возвращаются в производство. Этот подход снижает нагрузку на городские свалки и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Дополнительно можно передать одежду и обувь, сохранившиеся в хорошем состоянии. После санобработки их направляют на социальные площадки, где они могут обзавестись новыми владельцами. Минимальный объем – четыре большие сумки или коробки либо восемь стандартных пакетов. Вещи должны быть чистыми и упакованными.

В одной заявке можно указать любое количество предметов. Если вывоз платный, квитанция формируется онлайн и оплачивается через сервис "Мои платежи" на mos.ru.

Не менее полезным для жителей столицы может оказаться сервис "Химчистка" на платформе "Электронный дом". С помощью этой услуги можно заказать чистку мягкой мебели, ковров и матрасов на дому. Специалисты используют безопасные средства, которые помогают удалить загрязнения, аллергены и микробы – особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

Заявка оформляется на сайте ed.mos.ru или в мобильном приложении "Электронного дома". Москвичи должны заполнить специальную форму, выбрав дату и время. Оператор связывается в течение рабочего дня для уточнения деталей и предварительной стоимости. Итоговая сумма подтверждается перед началом работ, оплата – после выполнения услуги.

Платформа "Электронный дом" работает с 2020 года и позволяет москвичам онлайн получать уведомления о работах в доме, передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, общаться с соседями и взаимодействовать с управляющей компанией.

Ранее стало известно, что одними из самых востребованных услуг у мужчин на портале mos.ru стали получение информации из электронной медкарты, передача показаний приборов учета воды и тепла и вход в электронный дневник. По данным департамента информационных технологий, мужчины составляют 45% пользователей mos.ru.

Самым востребованным сервисом портала по итогам 2025 года стало получение информации из ЭМК – общее число просмотров медицинской карты превысило 660 миллионов раз. К данному сервису обращаются, чтобы получить медицинские сведения – как личные, так и своих детей.