Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 08:36

Общество

Москвичи могут заказать вывоз ненужных вещей и химчистку мебели онлайн

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Москвичи могут избавить квартиру от накопившихся предметов и освежить обстановку с помощью сервисов "Вывоз ненужных вещей" и "Химчистка". Они помогают быстро освободить пространство и привести дом в порядок без лишних хлопот, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет заказать вывоз старой мебели, неработающей техники, спортивного инвентаря и других крупногабаритных предметов. Не нужно искать грузчиков и транспорт – достаточно оформить заявку, выбрать удобное время, и специалисты сами приедут, аккуратно упакуют и заберут вещи.

Все отправляется на переработку или экологичную утилизацию, после чего материалы возвращаются в производство. Этот подход снижает нагрузку на городские свалки и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Дополнительно можно передать одежду и обувь, сохранившиеся в хорошем состоянии. После санобработки их направляют на социальные площадки, где они могут обзавестись новыми владельцами. Минимальный объем – четыре большие сумки или коробки либо восемь стандартных пакетов. Вещи должны быть чистыми и упакованными.

В одной заявке можно указать любое количество предметов. Если вывоз платный, квитанция формируется онлайн и оплачивается через сервис "Мои платежи" на mos.ru.

Не менее полезным для жителей столицы может оказаться сервис "Химчистка" на платформе "Электронный дом". С помощью этой услуги можно заказать чистку мягкой мебели, ковров и матрасов на дому. Специалисты используют безопасные средства, которые помогают удалить загрязнения, аллергены и микробы – особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

Заявка оформляется на сайте ed.mos.ru или в мобильном приложении "Электронного дома". Москвичи должны заполнить специальную форму, выбрав дату и время. Оператор связывается в течение рабочего дня для уточнения деталей и предварительной стоимости. Итоговая сумма подтверждается перед началом работ, оплата – после выполнения услуги.

Платформа "Электронный дом" работает с 2020 года и позволяет москвичам онлайн получать уведомления о работах в доме, передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, общаться с соседями и взаимодействовать с управляющей компанией.

Ранее стало известно, что одними из самых востребованных услуг у мужчин на портале mos.ru стали получение информации из электронной медкарты, передача показаний приборов учета воды и тепла и вход в электронный дневник. По данным департамента информационных технологий, мужчины составляют 45% пользователей mos.ru.

Самым востребованным сервисом портала по итогам 2025 года стало получение информации из ЭМК – общее число просмотров медицинской карты превысило 660 миллионов раз. К данному сервису обращаются, чтобы получить медицинские сведения – как личные, так и своих детей.

Читайте также


обществогород

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика