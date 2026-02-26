Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 15:47

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Ганькина: сон на рабочем месте грозит увольнением в некоторых случаях

Эксперт объяснила, можно ли сотрудникам ночевать на работе

Фото: depositphotos/gstockstudio

Трудовой кодекс РФ прямо не запрещает и не разрешает сон или ночевку на рабочем месте, все зависит от конкретных обстоятельств. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что, если работник спит в часы, когда по графику должен работать, это может быть расценено как ненадлежащее исполнение обязанностей. В таком случае работодатель вправе применить дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Особенно строго подобные ситуации оцениваются в местах, где работа связана с повышенной опасностью или требует постоянного контроля, поскольку сон в этом случае может создать угрозу жизни и здоровью людей или сохранности имущества.

Иная ситуация складывается во время отдыха. По нормам ТК сотрудник вправе распоряжаться перерывом по своему усмотрению, если иное не установлено законом или локальными актами. Поэтому сон в обеденный перерыв сам по себе нарушением не считается – при условии, что он не мешает работе и не нарушает правила внутреннего распорядка.

Ночевка на территории работодателя также может быть законной, если она связана с режимом труда. К таким ситуациям относятся, например, суточные дежурства или сменная работа. Кроме того, сон не будет являться нарушением, если сотруднику разрешено находиться в организации вне рабочего времени.

"Таким образом, ключевым критерием правовой оценки является наличие либо отсутствие у работника обязанности выполнять трудовые функции в момент нахождения на рабочем месте. Если ночевка происходит в нерабочее время и не связана с выполнением работы, состава дисциплинарного проступка, как правило, не возникает", – подытожила эксперт.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что выделить кандидата из общего потока соискателей помогут качественное фото в резюме, а также отправка отклика на вакансию в определенные часы. При соблюдении таких правил можно повысить шанс быть приглашенным на собеседование на 30–40%.

Лучше всего отправлять резюме в утренние часы, поскольку рекрутер приходит на работу и первым делом начинает рассматривать отклики. Еще один пик – сразу после 14:00, когда у многих HR заканчивается обед.

Также перед отправкой отклика Лоикова посоветовала несколько раз внимательно перечитать текст, чтобы в нем не было грамматических ошибок (особенно в именах и названиях организаций). В противном случае это негативно сказывается на первом впечатлении о кандидате.

Запрет на разглашение зарплаты назвали нарушением в России

Читайте также


общество

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика