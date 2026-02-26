Эксперт Ганькина: сон на рабочем месте грозит увольнением в некоторых случаях

Фото: depositphotos/gstockstudio

Трудовой кодекс РФ прямо не запрещает и не разрешает сон или ночевку на рабочем месте, все зависит от конкретных обстоятельств. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что, если работник спит в часы, когда по графику должен работать, это может быть расценено как ненадлежащее исполнение обязанностей. В таком случае работодатель вправе применить дисциплинарные меры, вплоть до увольнения.

Особенно строго подобные ситуации оцениваются в местах, где работа связана с повышенной опасностью или требует постоянного контроля, поскольку сон в этом случае может создать угрозу жизни и здоровью людей или сохранности имущества.

Иная ситуация складывается во время отдыха. По нормам ТК сотрудник вправе распоряжаться перерывом по своему усмотрению, если иное не установлено законом или локальными актами. Поэтому сон в обеденный перерыв сам по себе нарушением не считается – при условии, что он не мешает работе и не нарушает правила внутреннего распорядка.

Ночевка на территории работодателя также может быть законной, если она связана с режимом труда. К таким ситуациям относятся, например, суточные дежурства или сменная работа. Кроме того, сон не будет являться нарушением, если сотруднику разрешено находиться в организации вне рабочего времени.

"Таким образом, ключевым критерием правовой оценки является наличие либо отсутствие у работника обязанности выполнять трудовые функции в момент нахождения на рабочем месте. Если ночевка происходит в нерабочее время и не связана с выполнением работы, состава дисциплинарного проступка, как правило, не возникает", – подытожила эксперт.

