Эксперт Самбурский посоветовал не привлекать излишнее внимание на новой работе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ведение дневника адаптации и грамотное взаимодействие с коллегами помогут быстро влиться в новый рабочий коллектив. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Эксперт порекомендовал новичкам в первые недели не привлекать к себе излишнего внимания и не проявлять инициативу, если этого не требуется. В противном случае идеи могут быть восприняты как агрессия и желание разрушить нормы. Поэтому важно для начала изучить устоявшиеся правила поведения и понять, как все принято делать именно в этой команде.





Станислав Самбурский клинический психолог При этом стоит не упускать ситуации, в которых можно кому-то быть полезным именно в мелочах: дать небольшую подсказку или контакт нужного человека. Таким образом автоматически включается механизм взаимности: тот, кому помогли, захочет помочь в ответ, сделает это с удовольствием и в итоге станет более расположен.

Кроме того, новым сотрудникам полезно вести дневник адаптации и, например, каждые последние 10 минут рабочего дня записывать три полезные вещи, которым они успели научиться. Также стоит делать пометки, что осталось не совсем понятным, и ставить задачу разобраться с этим. Эта практика поможет снизить внутренний хаос и напряжение, пояснил психолог.

В целом адаптация на новом рабочем месте длится три месяца. Все это время сотрудник будет перегружен и способен делать что-то не так, пока не освоится, считает Самбурский.

"Если же человек работает полный день, занимаясь каким-то тяжелым трудом, то адаптация может длиться и все шесть месяцев. А любая руководящая должность и вовсе потребует 18. Только после этого времени можно будет выйти на полноценную производственную мощность, когда все процессы будут выстроены, а риски – изучены", – пояснил эксперт.

Психолог также напомнил, что на новой работе не только коллеги оценивают новичка, но и он их. Очень важно в это время проанализировать ситуацию внутри коллектива. Например, если на регулярной основе происходит унижение кого-то из сотрудников, травля, обесценивание, но при этом руководитель на это никак не реагирует, то это повод задуматься, стоит ли оставаться в этом месте, заключил он.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжится весь февраль. Март и апрель тоже могут стать достаточно результативными в плане поиска работы.

