04 февраля, 17:12

Происшествия
ТАСС: один человек погиб при прорыве трубы с горячей водой на юге Москвы

Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком в доме на юге Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прорыв трубы с горячей водой произошел в жилом доме на Чертановской улице на юге Москвы. В результате погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил собеседник агентства, инцидент случился в подъезде девятиэтажного жилого дома. На месте ЧП задействованы коммунальные службы. В настоящее время специалисты устраняют аварию и выясняют ее причины.

Ранее прорыв трубы произошел в парке "Эко-Берег" на Совхозной улице в городском округе Химки Московской области. Прибывшая на место происшествия бригада "ТСК Мосэнерго" смогла остановить поток воды.

В результате ЧП пострадал водитель "Газели", который находился рядом с местом прорыва. Ему обожгло обе ноги. Кроме того, без горячей воды остались примерно 120 домов.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Дом на Балаклавском проспекте подключили по резервной схеме после аварии

происшествиягород

