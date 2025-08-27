СК возбудил дело после полученных мужчиной ожогов при прорыве трубы в Химках

Фото: Москва 24

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как мужчина получил ожоги при прорыве теплотрассы в Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и планируют назначить судмедэкспертизу. Кроме того, сотрудники СК выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Прорыв трубы произошел в парке "Эко-Берег" на Совхозной улице в Химках 27 августа. Прибывшая на место происшествия бригада "ТСК Мосэнерго" смогла остановить поток воды и оградить участок утечки.

В результате ЧП пострадал водитель "Газели", который находился рядом с местом прорыва. Ему обожгло обе ноги. Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, без горячей воды остались примерно 120 домов. В местной администрации заявили, что с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережном в рамках подготовки к отопительному периоду проводятся испытания теплосетей при температуре 145 градусов.

