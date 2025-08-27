Минздрав Подмосковья: пострадавший в Химках находится в состоянии средней тяжести

Фото: Москва 24

Пострадавший при прорыве трубы с горячей водой в Химках находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

"Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – заявили в ведомстве.

Как рассказали телеканалу "360" очевидцы, инцидент произошел в парке "Эко-Берег". На его территории забили "гейзеры", которые достигали 10 метров в высоту. Из-за образовавшегося пара люди сначала предположили, что начался пожар.

"До сих пор бьет, но огня нет. Вокруг идет белый дым", – сказал один из местных жителей.

Прорыв трубы произошел на Совхозной улице в Химках 27 августа в ходе испытаний теплосетей. В результате пострадал автомобилист, который находился неподалеку. Ему обожгло обе ноги.

На место ЧП прибыли бригады "ТСК Мосэнерго", которые занимаются устранением аварии. По предварительным данным, около 120 домов остались без горячей воды.