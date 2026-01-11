Форма поиска по сайту

11 января, 12:57

Мэр Москвы

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Срок оказания высокотехнологической хирургической помощи сократят с 2 недель до 10 дней в Москве в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Они проводятся не только для лечения сложных или редких заболеваний, но и помогают вернуть человеку максимальное качество жизни, что особенно важно для пожилых людей", – отметил он.

В пример мэр Москвы привел катаракту, с которой сталкиваются многие люди в возрасте. В настоящее время столичные врачи могут за 15–20 минут провести малоинвазивную операцию и вернуть полноценное зрение. То же самое касается операций при переломах шейки бедра, лечения коленных суставов и других вмешательств.

По словам Собянина, подобные операции проводятся в рамках специализированных программ по 14 ключевым направлениям. В их число входят кардиология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, травматология и ортопедия, гинекология и другие.

"Раньше такие малоинвазивные и высокотехнологичные операции выполнялись только в ряде крупных научных центров, сегодня же их проводят в городских больницах за счет средств обязательного медстрахования", – указал градоначальник.

В 2025 году такая медпомощь была оказана почти 100 тысяч раз, что на 11% больше, чем в 2024-м. Врачи провели почти 9 тысяч операций по устранению нарушений сердечного ритма, а по лечению катаракты – 50,5 тысячи.

Ранее Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году. Мэр столицы подчеркнул, что она сделала мощный рывок, стала более персонализированной, технологичной и доступной. В настоящее время по новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров. В поликлиниках – полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт.

Новый стандарт экстренной помощи помог принять более 1,7 млн пациентов в Москве

мэр Москвымедицинагород

