Сергунина сообщила о предстоящей реставрации интерьеров Музея Скрябина

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве отреставрируют интерьеры особняка, где жил композитор и пианист Александр Скрябин. В настоящее время ведутся историко-культурные исследования, на основании которых будет подготовлен проект, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Данное здание является памятником архитектуры XIX – начала XX века. Оно расположено по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1. Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

"С 1918 года здание занимает Мемориальный музей Скрябина. В нем можно увидеть личные вещи композитора и услышать записи его произведений в авторском исполнении. Здесь же проходят концерты и музыкальные вечера", – рассказала Сергунина.

Музей был торжественно открыт 17 июля 1922 года, и многие предметы, которые окружали мастера при жизни, остались на своих местах. Среди экспонатов – цветосветовой аппарат для симфонической поэмы "Прометей", картины, мебель, фотографии и многое другое.

Особняк был построен в первой половине XIX века, а в 1903 году расширен за счет пристроек и второго жилого этажа по проекту архитектора Сергея Воскресенского.

Последним частным владельцем дома был профессор и декан историко-филологического факультета Императорского Московского университета Аполлон Грушка, проживавший там до 1920 года. В разное время в особняке бывали философ Николай Бердяев, поэт Константин Бальмонт, режиссеры Всеволод Мейерхольд и Александр Таиров.

