27 января, 15:24

Шоу-бизнес
ABC: Сидни Суини грозит наказание за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американской актрисе Сидни Суини грозят обвинения в незаконном проникновении и вандализме за съемки рекламы своего бренда нижнего белья на известной вывеске Hollywood в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Журналисты уточняют, что артистка без разрешения использовала знак. Однако заявлений по этому поводу в полицию пока не поступало.

В свою очередь, газета Los Angeles Times отметила, что правами на вывеску владеет Голливудская торговая палата. Авторы статьи также подчеркивают, что съемочная группа получила разрешение на съемки в определенном районе от организации FilmLA, но оно не дает права на доступ к знаку.

При этом представители ассоциации узнали о съемках только после появления соответствующих видео в интернете. По словам главы торговой палаты Стива Ниссена, использование знака Голливуда для коммерческих целей требует лицензии или разрешения от самой палаты.

"Съемки с участием Сидни Суини и использованием знака Голливуда не были согласованы с Голливудской торговой палатой, которая также не была о них осведомлена заранее", – добавил он.

Ранее полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении своей бывшей подруги. Четыре таких инцидента произошли в период между апрелем 2020 и августом 2021 года. Питта обвиняют в том, что в одном случае он ударил девушку деревянной доской, а в другом – напал со шлакоблоком.

