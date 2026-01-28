Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 17:32

Политика

Володин объяснил запрет на съемку в ГД желанием депутатов лучше выглядеть в кадре

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

При нахождении фотографов в Госдуме депутаты будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Так председатель ГД Вячеслав Володин пояснил введение ограничения на съемку в зале пленарных заседаний.

Он также отметил, что чаще всего парламентариев фотографируют, когда они проявляют "не очень правильные черты характера". Например, зевают или "не то трогают или смотрят".

"К чему это приведет? Серьезным отклонениям с психикой", – цитирует его РИА Новости.

Володин подчеркнул, что Госдума бережно относится к гражданам и создает комфортные условия для работы депутатов, поскольку именно трудовая деятельность должна находиться на первом месте, а не телевидение и фотографы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аккредитованных фотографов думского пула не пустили в зал пленарного заседания для съемки с балкона. В Госдуме пояснили, что съемка в зале заседаний изначально была предназначена для операторов федеральных каналов. С 21 января данное правило снова вступило в силу.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика