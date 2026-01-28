Володин объяснил запрет на съемку в ГД желанием депутатов лучше выглядеть в кадре

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

При нахождении фотографов в Госдуме депутаты будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Так председатель ГД Вячеслав Володин пояснил введение ограничения на съемку в зале пленарных заседаний.

Он также отметил, что чаще всего парламентариев фотографируют, когда они проявляют "не очень правильные черты характера". Например, зевают или "не то трогают или смотрят".

"К чему это приведет? Серьезным отклонениям с психикой", – цитирует его РИА Новости.

Володин подчеркнул, что Госдума бережно относится к гражданам и создает комфортные условия для работы депутатов, поскольку именно трудовая деятельность должна находиться на первом месте, а не телевидение и фотографы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аккредитованных фотографов думского пула не пустили в зал пленарного заседания для съемки с балкона. В Госдуме пояснили, что съемка в зале заседаний изначально была предназначена для операторов федеральных каналов. С 21 января данное правило снова вступило в силу.

