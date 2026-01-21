В Госдуме прокомментировали ограничение на съемку в зале пленарных заседаний

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Съемка на балконе в зале пленарных заседаний Госдумы изначально была предназначена для операторов федеральных каналов. С 21 января данное правило вновь вступило в силу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГД.

В СМИ ранее распространилась информация, что аккредитованных фотографов думского пула не пустили в зал пленарного заседания для съемки с балкона.

"Пленарные заседания продолжит снимать фотограф Госдумы", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что фотографии доступны на официальном сайте нижней палаты парламента. Там также напомнили, что пленарные заседания транслируются в прямом эфире на сайте Госдумы и на канале "Думa ТВ", так что любой желающий может их посмотреть и послушать.

Ранее сообщалось, что Минцифры создаст рабочую группу для борьбы с противоправным использованием дипфейков. Она будет разрабатывать предложения по противодействию незаконному использованию сгенерированных фотографий с участием реальных людей. Возглавит ее заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов.