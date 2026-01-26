ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Минздрава.

Скорая помощь доставляла пациента в больницу и была атакована при въезде в медицинское учреждение. В результате пострадал водитель.

"Состояние средней степени тяжести. Ему оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", – уточнили в ведомстве.

Ранее украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области. В результате погибла бригада врачей из трех человек. Поиски медиков были осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим совершил варварское нападение. Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА, добавила дипломат.