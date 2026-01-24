ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские войска нанесли удар по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области. Судьба врачей неизвестна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна. Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено", – отметил он.

По словам Сальдо, поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе.

Ранее украинский БПЛА атаковал жилой дом в Адыгее. После этого начался пожар. В результате пострадали 13 человек. Двое находились в реанимации.

Кроме того, на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. В районе случившегося был введен режим ЧС.

