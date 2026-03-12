Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 марта, 14:52

Происшествия

Мужчина приговорен к 5 годам колонии за попытку изнасилования девушки в Москве

Фото: 123RF.com/andreypopov

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии общего режима за попытку изнасилования девушки в апарт-отеле в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Москве.

Установлено, что 21 марта 2025 года в апарт-отеле на Киевской улице мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомку и попытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала сопротивление и смогла убежать, после чего обратилась в полицию.

Во время следственных действий правоохранители собрали необходимые материалы, допросили свидетелей и получили заключения судебных экспертиз, которые вместе с иными доказательствами полностью изобличили фигуранта в инкриминируемом преступлении.

Ранее мужчина похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

суды происшествия город

