Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 14:35

Происшествия

Калининградца осудили на 19 лет за изнасилование падчерицы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Калининградской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, который на протяжении почти двух лет насиловал 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Следствие установило, что он совершал насильственные действия в отношении девочки с сентября 2023 года по май 2025 года. В итоге его осудили по статьям об изнасиловании, совершении развратных действий без применения насилия и иных действий сексуального характера с применением насилия.

Также злоумышленник должен будет выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отягчающим обстоятельством стало совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней лицом, проживающим с ней.

Ранее в Барнауле к 20 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, которого признали виновным в сексуальном насилии и истязании дочерей 14 и 12 лет. Он избивал их и заставлял стоять на коленях на соли. Также отец угрожал расправой над матерью девочек, если они расскажут о происходящем.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика