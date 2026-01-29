Калининградца осудили на 19 лет за изнасилование падчерицы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Калининградской области приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, который на протяжении почти двух лет насиловал 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Следствие установило, что он совершал насильственные действия в отношении девочки с сентября 2023 года по май 2025 года. В итоге его осудили по статьям об изнасиловании, совершении развратных действий без применения насилия и иных действий сексуального характера с применением насилия.

Также злоумышленник должен будет выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отягчающим обстоятельством стало совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней лицом, проживающим с ней.

Ранее в Барнауле к 20 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, которого признали виновным в сексуальном насилии и истязании дочерей 14 и 12 лет. Он избивал их и заставлял стоять на коленях на соли. Также отец угрожал расправой над матерью девочек, если они расскажут о происходящем.

