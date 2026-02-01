01 февраля, 18:24Город
Показ сюжетов на "Матрешке Москвы" приостановлен из-за морозов
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Показ программы "Россия объединяет" на "Матрешке Москвы" в парке "Зарядье" приостановлен из-за холодов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Ведомство рекомендовало горожанам оставаться в теплом помещении. Сюжеты о культуре и природе РФ продолжат транслировать, когда температура воздуха станет комфортной для зрителей. О возобновлении вечерних показов будет известно позднее.
Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 25 градусов.
В связи с похолоданием в столице скорректировали работу системы отопления. В частности, специалисты увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.
В ближайшие 5 дней температура будет ниже нормы на 10–14 градусов в Москве