Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 18:24

Город

Показ сюжетов на "Матрешке Москвы" приостановлен из-за морозов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Показ программы "Россия объединяет" на "Матрешке Москвы" в парке "Зарядье" приостановлен из-за холодов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство рекомендовало горожанам оставаться в теплом помещении. Сюжеты о культуре и природе РФ продолжат транслировать, когда температура воздуха станет комфортной для зрителей. О возобновлении вечерних показов будет известно позднее.

Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 25 градусов.

В связи с похолоданием в столице скорректировали работу системы отопления. В частности, специалисты увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

В ближайшие 5 дней температура будет ниже нормы на 10–14 градусов в Москве

Читайте также


городпогода

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика