Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 1 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег, местами умеренный, прогнозируется в Москве в воскресенье, 1 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов мороза, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса ниже нуля.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 22 градусов, по области – до минус 25 градусов.

Работа системы отопления Москвы скорректирована в связи с похолоданием. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

Синоптики предупредили, что в столичном регионе весной могут начаться паводки из-за высоты снежного покрова более чем в 60 сантиметров. Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок. При постепенном росте температуры процесс растянется.